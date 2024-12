Thiago Silva atravessa campo de joelhos em agradecimento no Maracanã

O futebol, como sempre, mostra ser muito mais do que um jogo entre 22 jogadores. Uma cena emocionante protagonizada por Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, conquistou o coração de torcedores e viralizou nas redes sociais.

Após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, resultado que garantiu a permanência do time carioca na Série A do Brasileirão, Thiago Silva foi filmado atravessando o campo do Maracanã de joelhos. O gesto foi interpretado como um ato de gratidão, tanto pelo momento da equipe quanto por seu retorno ao clube que o revelou para o futebol.

O defensor, que deixou o Chelsea neste ano para voltar ao Fluminense, tem sido uma figura de liderança e inspiração no time. A torcida tricolor aplaudiu intensamente o gesto do jogador, reconhecendo seu comprometimento e conexão emocional com o clube.

As imagens rapidamente se espalharam nas redes sociais, com muitos torcedores elogiando a atitude de Thiago Silva como uma demonstração de humildade e amor pelo futebol.

