São Paulo vê Luciano como inegociável e só vende para fora

(UOL/FOLHAPRESS) - Luciano está com moral no São Paulo. Um dos destaques da equipe em 2024, o camisa 10 viu a diretoria São-paulina fechar as portas para o interesse do Santos enquanto a negociação com Oscar, possível sombra do atacante no elenco do ano que vem, esfriou diante da incerteza do meia.

O 10 TEM MORAL

Luciano oscilou durante a temporada, mas acabou como artilheiro isolado do time: foram 18 gols marcados, quatro à frente de Lucas e Calleri, que dividiram a 2ª posição.

O atacante também foi quem entrou em campo pelo Tricolor neste ano, atuando em 60 dos 68 jogos do clube. Rafael e Arboleda, ambos com 51 partidas, aparecem na sequência.

Os números são bem vistos pela diretoria, que trata o camisa 10 como inegociável -ao menos, para o mercado brasileiro. Ele, que chegou ao Morumbis em 2020, tem contrato por mais duas temporadas e é visto como um dos pilares da equipe.

Julio Casares, presidente do São Paulo, sinalizou que Luciano só deve sair para o futebol europeu ao reforçar a importância do jogador ao clube -ele, no entanto, não confirmou sua permanência ao falar após a penúltima rodada do Brasileirão.

"Ele é um atleta do São Paulo. Ele fez 18 gols na temporada e deu duas assistências, é um grande jogador. Nossa área tem a obrigação de receber um coirmão que quer fazer uma proposta [Santos] e analisar, mas o Luciano, pelo quadro que está aí, continua no São Paulo. Ele sairá se quiser ou se tiver uma proposta extremamente importante, prioritariamente para fora do país. Temos que ouvir, mas neste caso [Santos], está fora de cogitação", disse Julio Casares, presidente do São Paulo.

Leia Também: Arrascaeta como 10 não surpreendeu meia, mas sim nova diretoria do Flamengo