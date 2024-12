PSG divulga diagnóstico de Donnarumma após pisão no rosto

O goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, sofreu lesões no rosto durante a partida contra o Mônaco, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O incidente ocorreu no primeiro tempo, quando o zagueiro Wilfried Singo atingiu o rosto do jogador italiano com um pisão. Donnarumma foi substituído por Matvey Safonov e precisou receber pontos devido às marcas deixadas pela chuteira.

Apesar da gravidade do lance, Singo recebeu apenas um cartão amarelo. O defensor usou suas redes sociais para se desculpar com o adversário, enquanto o PSG informou que Donnarumma precisará ficar afastado por alguns dias. "Ele terá que permanecer inativo por vários dias", informou o clube em comunicado oficial.

A partida terminou com vitória do PSG por 4 a 2, mas o incidente ofuscou o resultado. O lance, ainda que considerado não intencional, gerou debates sobre a punição aplicada a Singo e a segurança dos jogadores em campo.

