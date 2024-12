CBF se irrita após Ana Maria Braga pedir voto para Ronaldo

A participação de Ronaldo no programa de Ana Maria Braga gerou tensão entre a CBF e a Globo. Durante a atração, a apresentadora pediu votos para o ex-jogador em uma futura eleição na confederação. Ronaldo declarou sua candidatura à presidência da CBF, o que irritou o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, que busca a reeleição. Ednaldo considerou as declarações como parciais e contrárias à sua gestão.

A situação ocorreu em um momento delicado, pois a CBF e a Globo têm contratos importantes, como os direitos de transmissão da Copa do Brasil e da Supercopa. Apesar de um acordo recente para a transmissão da Supercopa pelos próximos três anos, o documento final ainda não foi assinado pela confederação, atrasando o anúncio oficial. A Globo procurou Ednaldo para reforçar sua imparcialidade em relação às eleições na entidade.

Em entrevista ao Jornal Nacional no início da semana, Ronaldo confirmou sua candidatura à presidência da CBF, cuja eleição ocorrerá entre abril de 2025 e março de 2026. No programa de Ana Maria Braga, ele criticou a gestão da confederação, relacionando a má fase da seleção à administração atual. Ana Maria também demonstrou apoio ao ex-jogador, dizendo: "Se nós, o povo, pudéssemos votar, seria unanimidade" e incentivando: "Gente, vota nele. Vamos começar a campanha."

As declarações de Ronaldo e de Ana Maria causaram desconforto na CBF, afetando temporariamente a relação com a Globo. A emissora tentou minimizar o atrito ao afirmar que não apoia candidatos. Apesar de sinais de apaziguamento, o clima de tensão pode influenciar a dinâmica entre as partes no futuro. Ronaldo, que também é dono do Valladolid, enfrenta desafios em outros campos, como a situação do time, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Espanhol.

