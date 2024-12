Torcedores desmaiam em ginásio após lesão de pivô na Euroliga

O jogo da noite de quinta-feira entre o Panathinaikos e o Baskonia, válido pela Euroliga de basquete, foi marcado por uma situação inusitada. Os gregos venceram por 104 a 69, mas o principal destaque ficou para o que aconteceu... nas arquibancadas.

Tudo começou após a grave lesão de Mathias Lessort. O jogador do Panathinaikos sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. A partida foi interrompida para que ele recebesse atendimento médico... e não só. Nas arquibancadas, várias pessoas também precisaram de assistência.

Ergin Ataman, técnico do Panathinaikos, revelou, após o fim do jogo, que nove pessoas desmaiaram no momento da lesão de Lessort. Além disso, outro espectador sofreu um ataque cardíaco.

Confira as imagens do momento da lesão (que podem ser chocantes para leitores mais sensíveis).

