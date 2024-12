São Paulo conta com apoio de patrocinador master por reforço de peso

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo causou estranheza no mercado ao falar em nomes com Oscar para reforçar o time em 2025, mas a explicação está na camisa do clube: a Superbet, patrocinadora máster.

O São Paulo tem aval da patrocinadora para contratar um jogador de renome para a próxima temporada. A casa de apostas bancaria a contratação, assim como fez com Thiago Silva no Fluminense, que posteriormente se tornou embaixador da marca.

No entanto, a empresa só aceita ajudar o São Paulo no negócio se o reforço for com uma 'estrela'. A marca visa o impacto midiático com o investimento no jogador.

Foi assim que surgiu, por exemplo, o nome de Paulo Dybala, da Roma (ITA). Em uma reunião para discutir o projeto, alguns nomes foram colocados na mesa e o do argentino foi um deles.

O meia Oscar também entraria nesse modelo de negócio, mas o atleta tem restrição a voltar ao Brasil hoje por motivos familiares.

Por isso, mesmo em um cenário de contenção de despesas e em vias de enxugar R$ 1,6 milhão/mês da folha salarial, o São Paulo segue falando em grandes nomes para a camisa 10. Se encontrar o nome ideal, dinheiro não deve ser problema para o São Paulo no acerto.