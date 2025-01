Em 1h, cruzeirenses adquirem 15 mil ingressos para apresentação de Gabigol

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Cruzeiro adquiriu 15 mil ingressos para a apresentação de Gabigol somente na primeira hora de abertura de vendas.

O time mineiro anunciou nesta manhã a apresentação do novo reforço para este sábado (4), no Mineirão. Gabigol foi confirmado como novo jogador do clube pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (1º).

Foram 15 mil ingressos adquiridos na primeira hora da abertura de vendas. A entrada custa R$ 10.

Inicialmente, o Cruzeiro abriu somente três setores, mas já irá abrir mais. O setor vermelho inferior já foi esgotado e a Raposa abriu a parte superior também, além do setor amarelo inferior e superior.

Gabigol será apresentado 12h, logo depois concederá sua primeira entrevista coletiva como jogador do Cruzeiro. Ele assinou vínculo válido até o final de 2028 com o clube mineiro.