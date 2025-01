LeBron supera Jordan e se torna o jogador com mais jogos de 30 pontos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais um recorde para a longa lista de Lebron James: o astro comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta Hawks, por 119-102, na noite desta sexta-feira (3) e se tornou o jogador com mais jogos anotando mais de 30 pontos, superando Michael Jordan.

Lebron chegou a 563 partidas com pontuação mínima de 30 pontos, deixando Jordan para trás, com 562.

O 'Papai' anotou exatos 30 pontos contra o Hawks para alcançar o feito. Wilt Chamberlain completa o pódio, com 515 jogos de 30 ou mais pontos.

LeBron exaltou o legado de Jordan e comemorou o recorde:

"É superlegal sempre que sou mencionado com qualquer um dos grandes. Sem dúvidas (Jordan é) o maior de todos os tempos a jogar o jogo. É alguém que eu idolatrava na minha infância, eu visto 23 por causa dele", disse o astro.

Aos 40 anos, LeBron empilha recordes na NBA: é o maior pontuador de todos os tempos, o jogador com mais partidas de playoffs (266), líder em convocações para o All-Star Game e o primeiro a marcar 40 ou mais pontos em todas as franquias da liga.