Copa do Mundo de Clubes e mais: O calendário de 2025 no esporte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras de Abel Ferreira contra o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez, e o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, medindo forças com as forças europeias Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

A primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol), que acontece entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, é um dos principais destaques do calendário esportivo de 2025.

De modo a acomodar o novo evento esportivo no calendário, o Campeonato Paulista e o Brasileiro começam mais cedo em 2025, em 15 de janeiro e 29 de março, respectivamente, com Palmeiras e Botafogo na defesa dos títulos conquistados na temporada anterior.

Como tradicionalmente acontece, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário, com 128 times na briga pela taça de campeão. Após cinco anos, a decisão volta ao estádio do Pacaembu, terminadas enfim as reformas da concessionária Allegra.

Há também no ano a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com seis rodadas restantes para a definição das seleções da região que se classificam para o torneio, que será compartilhado por Estados Unidos, Canadá e México.

O Brasil de Dorival Júnior ocupa atualmente apenas a quinta colocação na tabela -os seis primeiros têm vaga assegurada no Mundial; o sétimo disputará repescagem- e tem jogos duros pela frente, em março, contra Colômbia (4º) e Argentina (1º).

No futebol feminino, a Inglaterra defende o título da Euro, enquanto o Brasil tenta levar mais uma vez a Copa América. As competições serão em julho e agosto, na Suíça e no Equador, respectivamente. Haverá também a primeira edição do Mundial feminino de futsal, entre novembro e dezembro, nas Filipinas.

Na Fórmula 1, o Brasil volta a ter um titular no grid depois de oito anos, com a estreia do jovem Gabriel Bortoleto, 20, pela Sauber.

A categoria também terá a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton à Ferrari. A McLaren, atual campeã de construtores, com Lando Norris e Oscar Piastri, tentará impedir que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, alcance o quinto título de pilotos em sequência.

No vôlei, o ano reserva os mundiais feminino e masculino, entre agosto e setembro, na Ásia (Tailândia e Filipinas).

Há ainda o duelo entre França e Brasil pela Copa Davis, na França, em janeiro, o Mundial de judô, na Hungria, em junho, e a Copa América de basquete, na Nicarágua, em agosto.

O calendário termina com o trajeto de 15 km pelas ruas de São Paulo na Corrida de São Silvestre, em 31 de dezembro.

Confira a seguir as datas de início e término dos principais eventos previstos no calendário esportivo de 2025.

Calendário esportivo 2025

Evento - Início - Encerramento - Esporte - Local

JANEIRO - - - -

Copa São Paulo de Futebol Júnior - 2/1 - 25/1 - Futebol - São Paulo

Copa do Nordeste - 5/1 - 7/9 - Futebol - Brasil

Campeonato Carioca - 11/1 - 26/3 - Futebol - Rio de Janeiro

Aberto da Austrália (Grand Slam) - 12/1 - 26/1 - Tênis - Austrália

Mundial de handebol (masculino) - 14/1 - 2/2 - Handebol - Croácia, Dinamarca, Noruega

Campeonato Paulista - 15/1 - 27/3 - Futebol - São Paulo

Etapa de Pipeline - 27/1 - 8/2 - Surfe - Havaí

França x Brasil (Copa Davis) - 30/1 - 2/2 - Tênis - França

FEVEREIRO - - - -

Supercopa do Brasil - 2/2 - 2/2 - Futebol - Belém

Copa Libertadores - 5/2 - 29/11 - Futebol - América do Sul

Super Bowl 59 - 7/2 - 7/2 - Futebol americano - Estados Unidos

Champions League (fase eliminatória) - 11/2 - 31/5 - Futebol - Europa

Etapa de Abu Dhabi - 14/2 - 16/2 - Surfe - Emirados Árabes Unidos

Rio Open (ATP 500) - 15/2 - 23/2 - Tênis - Rio de Janeiro

Recopa Sul-Americana - 19/2 - 26/2 - Futebol - Buenos Aires/Rio de Janeiro

Copa do Brasil - 19/2 - 9/11 - Futebol - Brasil

Copa América (masculino) - 22/2 - 2/3 - Futebol de areia - Chile

MARÇO - - - -

Indian Wells (ATP / WTA 1.000) - 5/3 - 16/3 - Tênis - Estados Unidos

Copa Sul-Americana - 5/3 - 22/11 - Futebol - América do Sul

GP da Austrália - 14/3 - 16/3 - Fórmula 1 - Melbourne

Etapa de Peniche - 15/3 - 25/3 - Surfe - Portugal

Miami (ATP / WTA 1.000) - 18/3 - 30/3 - Tênis - Estados Unidos

Brasil x Colômbia (Eliminatórias) - 20/3 - 20/3 - Futebol - Brasil

GP da China - 21/3 - 23/3 - Fórmula 1 - Xangai

Copa América (feminino) - 22/3 - 30/3 - Futsal - Brasil

Argentina x Brasil (Eliminatórias) - 25/3 - 25/3 - Futebol - Argentina

Campeonato Brasileiro (Série A) - 29/3 - 21/12 - Futebol - Brasil

ABRIL - - - -

Etapa de Punta Roca - 2/4 - 12/4 - Surfe - El Salvador

GP do Japão - 4/4 - 6/4 - Fórmula 1 - Suzuka

Campeonato Brasileiro (Série B) - 5/4 - 22/11 - Futebol - Brasil

Monte Carlo (ATP 1.000) - 6/4 - 13/4 - Tênis - Mônaco

GP do Bahrein - 11/4 - 13/4 - Fórmula 1 - Sakhir

Campeonato Brasileiro (Série C) - 13/4 - 26/10 - Futebol - Brasil

Campeonato Brasileiro (Série D) - 13/4 - 28/9 - Futebol - Brasil

GP da Arábia Saudita - 18/4 - 20/4 - Fórmula 1 - Jeddah

Etapa de Bells Beach - 18/4 - 28/4 - Surfe - Austrália

NBA (Playoffs até eventual jogo 7 da final) - 19/4 - 22/6 - Basquete - Estados Unidos

Madri (ATP / WTA 1.000) - 22/4 - 4/5 - Tênis - Madri

MAIO - - - -

GP dos Estados Unidos - 2/5 - 4/5 - Fórmula 1 - Miami

Etapa de Snapper Rocks - 3/5 - 13/5 - Surfe - Austrália

Roma (ATP / WTA 1.000) - 6/5 - 18/5 - Tênis - Roma

GP da Itália - 16/5 - 18/5 - Fórmula 1 - Imola

Mundial de tênis de mesa - 17/5 - 25/5 - Tênis de mesa - Doha

Campeonato Alemão* - – - 17/5 - Futebol - Alemanha

Campeonato Francês* - – - 18/5 - Futebol - França

Campeonato Português* - – - 18/5 - Futebol - Portugal

Campeonato Inglês* - – - 25/5 - Futebol - Inglaterra

Campeonato Italiano* - – - 25/5 - Futebol - Itália

Campeonato Espanhol* - – - 25/5 - Futebol - Espanha

Etapa de Margaret River - 17/5 - 27/5 - Surfe - Austrália

GP de Mônaco - 23/5 - 25/5 - Fórmula 1 - Monte Carlo

Roland Garros (Grand Slam) - 25/5 - 8/6 - Tênis - Paris

GP da Espanha - 30/5 - 1/6 - Fórmula 1 - Barcelona

JUNHO - - - -

Liga das Nações - 4/6 - 3/8 - Vôlei - Brasil, Japão, EUA, Turquia

Equador x Brasil (Eliminatórias) - 5/6 - 5/6 - Futebol - Equador

Etapa de Lower Trestles - 9/6 - 17/6 - Surfe - Estados Unidos

Brasil x Paraguai (Eliminatórias) - 10/6 - 10/6 - Futebol - Brasil

GP do Canadá - 13/6 - 15/6 - Fórmula 1 - Montreal

Mundial de judô - 13/6 - 20/6 - Judô - Hungria

Copa Ouro - 14/6 - 6/7 - Futebol - Estados Unidos

Copa do Mundo de Clubes - 15/6 - 13/7 - Futebol - Estados Unidos

Etapa de Saquarema - 21/6 - 29/6 - Surfe - Brasil

GP da Áustria - 27/6 - 29/6 - Fórmula 1 - Spielberg

Wimbledon (Grand Slam) - 30/6 - 13/7 - Tênis - Londres

JULHO - - - -

Euro (feminino) - 2/7 - 27/7 - Futebol - Suíça

GP do Reino Unido - 4/7 - 6/7 - Fórmula 1 - Silverstone

Volta da França - 5/7 - 27/7 - Ciclismo - França

Etapa de Jeffreys Bay - 11/7 - 20/7 - Surfe - África do Sul

Jogos Pan-Americanos Júnior - 11/7 - 20/7 - – - Paraguai

Mundial de esportes aquáticos - 11/7 - 3/8 - Natação, saltos ornamentais, polo aquático e outros - Cingapura

Copa América (feminino) - 12/7 - 2/8 - Futebol - Equador

GP da Bélgica - 25/7 - 27/7 - Fórmula 1 - Spa-Francorchamps

AGOSTO - - - -

GP da Hungria - 1/8 - 3/8 - Fórmula 1 - Budapeste

Etapa de Teahupo'o - 7/8 - 16/8 - Surfe - Polinésia Francesa

Mundial de vôlei (feminino) - 22/8 - 7/9 - Vôlei - Tailândia

Copa América (masculino) - 23/8 - 31/8 - Basquete - Nicarágua

Aberto dos Estados Unidos (Grand Slam) - 25/8 - 7/9 - Tênis - Nova York

Etapa de Cloudbreak (WSL Finals) - 27/8 - 4/9 - Surfe - Fiji

GP da Holanda - 29/8 - 31/8 - Fórmula 1 - Zandvoort

SETEMBRO - - - -

Brasil x Chile (Eliminatórias) - 4/9 - 4/9 - Futebol - Brasil

GP da Itália - 5/9 - 7/9 - Fórmula 1 - Monza

Bolívia x Brasil (Eliminatórias) - 9/9 - 9/9 - Futebol - Bolívia

Mundial de vôlei (masculino) - 12/9 - 28/9 - Vôlei - Manila (Filipinas)

Mundial de atletismo - 13/9 - 21/9 - Atletismo - Tóquio

GP do Azerbaijão - 19/9 - 21/9 - Fórmula 1 - Baku

OUTUBRO - - - -

Xangai (ATP 1.000) - 1/10 - 12/10 - Tênis - China

GP de Cingapura - 3/10 - 5/10 - Fórmula 1 - Cingapura

Wuhan (WTA 1.000) - 6/10 - 12/10 - Tênis - China

GP dos Estados Unidos - 17/10 - 19/10 - Fórmula 1 - Austin

GP do México - 24/10 - 26/10 - Fórmula 1 - Cidade do México

Paris (ATP 1.000) - 27/10 - 2/11 - Tênis - França

NOVEMBRO - - - -

WTA Finals - 1/11 - 8/11 - Tênis - Riad

GP do Brasil - 7/11 - 9/11 - Fórmula 1 - São Paulo

ATP Finals - 9/11 - 16/11 - Tênis - Turim

GP dos Estados Unidos - 20/11 - 22/11 - Fórmula 1 - Las Vegas

Mundial de futsal (feminino) - 21/11 - 7/12 - Futsal - Filipinas

GP do Qatar - 28/11 - 30/11 - Fórmula 1 - Lusail

DEZEMBRO - - - -

GP de Abu Dhabi - 5/12 - 7/12 - Fórmula 1 - Yas Marina

Copa Africana de Nações - 21/12 - 18/1 - Futebol - Marrocos

Corrida de São Silvestre - 31/12 - 31/12 - Atletismo - São Paulo

*Em andamento desde 2024

