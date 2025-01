Benzema revela conversa com Vinícius: "Um dia vai ganhar a Bola de Ouro"

Karim Benzema concedeu uma entrevista ao jornal Marca, divulgada neste sábado, a propósito do reencontro com o elenco do Real Madrid, em Jeddah, antes da final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, revelando uma conversa com... Vinícius Jr.

"Com o Vinicius, por exemplo, conversamos sobre a Bola de Ouro, mas basicamente foi uma conversa com todo o grupo [do Real Madrid], sobre coisas simples. Enfim, sobre a vida", começou dizendo, antes de revelar com mais detalhes o que falou com o internacional brasileiro.

"Disse para não ligar para o que foi dito [após a polêmica da Bola de Ouro], para não baixar a guarda e a intensidade. Disse a ele que, para mim, ele é o melhor do mundo atualmente e ainda acrescentei: 'Um dia você vai ganhar a Bola de Ouro', sem desistir", afirmou o atacante do Al-Ittihad.

"Quero enviar uma mensagem aos torcedores do Real Madrid. Estarei sempre com o clube. É um clube para ganhar títulos e mais títulos. Certamente, este ano ficará provado mais uma vez que o Real Madrid é o melhor clube do mundo. Hala Madrid", concluiu o ex-internacional francês.

Leia Também: Turco do tiro esportivo que viralizou na Olimpíada cobra R$ 187 mil para dar entrevista