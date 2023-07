Morre a atriz Andrea Evans, estrela de 'One Life to Live', aos 66 anos

Andrea Evans, atriz que ficou famosa por interpretar a adolescente Tina Lord em 'One Life to Live', faleceu neste domingo vítima de câncer. Ela tinha 66 anos. A notícia foi confirmada à revista People pelo ex-empresário Don Carroll.

O atual empresário de Andrea, Nick Leicht, também confirmou a notícia à revista, declarando: "Trabalhei com Andrea nos últimos sete anos. Ela tinha um talento enorme e irradiava alegria".

Além de seu papel em 'One Life to Live', Andrea Evans também interpretou Patti Weaver em 'The Young and the Restless' e Vivian Price em 'DeVanity'.

Em seu extenso currículo, ela acumulou diversos trabalhos na televisão, como a personagem Rebecca Hotchkiss em 'Passions' e Patty Walker em 'The Bay'. No cinema, participou de filmes como 'A Low Down Dirty Shame', 'Ice Cream Man' e 'Hit List'.

