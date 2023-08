Última casa onde Lisa Marie Presley viveu é vendida em dois dias

A última residência de Lisa Marie Presley foi vendida por 4,6 milhões de dólares, apenas dois dias após ser colocada à venda. A casa, um elegante château francês com seis quartos e sete banheiros, fica em um condomínio fechado na Califórnia, com vista para as colinas.

Os novos proprietários, que compraram a propriedade sem saber quem era a proprietária anterior, agora desfrutarão de 690 m² de espaço recentemente renovado, incluindo espaços de entretenimento como cinema, bar, piscina e jacuzzi, em uma área com vigilância 24 horas.

Essa notícia veio à tona algumas semanas após Riley Keough, filha de Lisa Marie, e Priscilla Presley, mãe da cantora, chegarem a um acordo sobre a divisão dos bens da falecida artista, após uma disputa judicial.

Lisa Marie Presley faleceu aos 64 anos em 12 de janeiro, deixando para trás uma propriedade com história e encanto.

