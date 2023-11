Filho de Brad Pitt diz que o ator é "horrível e "desprezível"

Brad Pitt foi alvo de uma dura mensagem endereçada por um dos filhos que compartilha com a ex-companheira Angelina Jolie. Em 2020, Pax Thien Jolie-Pitt, que agora tem 19 anos, dirigiu-se ao pai com várias ofensas e num tom agressivo, palavras que só agora, em 2023, foram tornadas públicas.

'Feliz Dia do Pai para este grande anormal', começou escrevendo Pax, no dia 16 de junho, quando se comemora o Dia do Pai nos Estados Unidos. 'Continua provando, vezes sem conta, que é uma pessoa horrível e desprezível. Não tem qualquer consideração ou empatia pelos teus filhos mais novos, que tremem na tua presença', acrescentou o jovem, citado pelo Daily Mail.

Indignado, Pax Thien não ficou por aqui e garantiu que Brad Pitt tornou as vidas dos que lhe são 'mais próximos' num 'inferno constante'. 'Pode dizer o que quiser a você mesmo e ao mundo, mas um dia a verdade aparecerá. Por isso, feliz Dia dos Pais, seu ser humano horrível', finalizou.

O texto, ao qual só agora o tabloide inglês teve acesso, foi publicado na conta de Instagram privada do filho de Brad Pitt e Angelina Jolie. O mesmo foi acompanhado de uma foto que mostra o pai recebendo o Oscar de Melhor Ator coadjuvante, pela participação no filme 'Era Uma Vez… em Hollywood'

From Pax Jolie-Pitt to Brad Pitt. #PaxJoliePitt #BradPitt pic.twitter.com/gpGz4ExnkY