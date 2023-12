Ivete Sangalo engana Gio Ewbank e finge que teve caso com Bruno Gagliasso

Ivete Sangalo foi a convidada desta terça-feira do podcast 'Quem Pode Pod', conduzido por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Numa conversa animada, a cantora decidiu enganar Giovanna, contando uma história que teria acontecido há muitos anos, contando sobre o tempo que teve um caso com Bruno Gagliasso, com quem Gio é casada hoje em dia.

"Ele estava no camarote da Daniela Mercury, eu passei cantando, vi um sorrisão. Eu não estava fazendo nada, falei, 'Tudo bem?'. Aí, dei um tchau. Eles vieram na mesma hora, eu desci para ir buscar uma água e aí a casa caiu no camarim. Eu falei para ele: 'Olha, a única coisa que não pode acontecer, isto não pode sair daqui.' E eu ficava no trio, toda vez que eu descia para ir buscar água, ele descia junto comigo", começou falando a artista, que decidiu adensar ainda mais a história, dizendo que os dois tinham estado uma semana na Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, após o Carnaval e que esse caso durou seis meses.

Giovanna mostrou-se muito surpreendida por o marido nunca ter falado nada. Vendo que as duas anfitriãs estavam acreditando na história, Ivete contou que era brincadeira.

"Meninas, venham cá, olhem para mim aqui. Isso é mentira. Vocês acham que eu ia pegar Bruno? Isso é mentira", disse, entre risos, confessando que combinou com a produção do podcast que iria contar essa história falsa.

Veja abaixo o vídeo completo do momento.

Como não amar essa mulher?

Ivete Sangalo trollando Gio Ewbank no Quem Pode Pod falando que já teve romance com Bruno Gagliasso por meses ️️️️️️️️️

(A Fe Paes Leme quase pariu ali ) pic.twitter.com/EMkLefuWrz — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) December 12, 2023

