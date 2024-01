Chef que trabalha com as Kardashians revela comida favorita das irmãs

A chef particular do clã Kardashian-Jenner, Khristianne Uy, mais conhecida como Chef K, revelou que a família adora festejar com "refeições casuais", como massa e queijo grelhado. No entanto, Uy diz que as Kardashians compensam o consumo desses alimentos com um "regime rígido de exercício físico".

Em entrevista à Page Six, Uy falou sobre os gostos alimentares de Kris Jenner e das suas cinco filhas, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. "Digamos apenas que, se elas comem um queijo inteiro grelhado, vão compensar com muito treino no ginásio. Elas são muito rígidas quanto a isso", disse a chef.

Apesar de gostarem muito desses alimentos, as Kardashians nunca os ingerem em grandes quantidades, segundo Uy. "Elas valorizam a moderação", disse a chef.

Uy trabalha para a família Kardashian-Jenner há cerca de uma década. Ela é responsável por preparar refeições saudáveis e saborosas para a família, que é conhecida por seu estilo de vida saudável.

