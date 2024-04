Sandra Bullock 'flagrada' em raro passeio em família com os filhos

Sandra Bullock foi fotografada em público durante um raro passeio em família, na companhia do filho Louis e da filha Laila, na quarta-feira(3), em Los Angeles, de acordo com o Page Six.

Para a ocasião, a atriz, de 59 anos, vestiu uma camiseta branca, calças de jeans, casaco comprido bege e calçou uns Birkenstock Boston num tom neutro. Já os filhos estavam com looks confortáveis e esportivos.

As imagens da família não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais. Veja abaixo:

Sandra Bullock Spotted On Rare Outing Following The Death Of Her Partner, Bryan Randall https://t.co/N7Ro4SrUHa — The.KeneEyimegwu (@eyimegwuekene) April 6, 2024

Sandra Bullock realiza una rara excursión con los niños adoptados Louis y Laila https://t.co/NFpTORNsdC pic.twitter.com/OfFnbUFqE9 — Blog QQCQ (@qqcq_web) April 5, 2024

Sandra Bullock - que adotou Louis e Laila em 2010 e 2015, respetivamente - sofreu uma grande perda no ano passado com a morte do companheiro, Bryan Randall.

