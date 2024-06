Cantora é mordida por morcego durante show na Espanha; veja

A cantora Taylor Momsen viveu uma situação inusitada na última quarta-feira (29) durante a abertura do show do AC/DC em Sevilha, na Espanha. Ela foi mordida por um morcego enquanto cantava no palco!

O episódio bizarro aconteceu durante a música "Witches Burn". Taylor só percebeu o que estava acontecendo quando os fãs começaram a gritar e apontar para sua perna. Nas imagens registradas por um fã na plateia, é possível ver o morcego grudado na perna da cantora.

"Um morcego grudou na minha perna enquanto eu cantava e eu não fazia ideia até que a multidão ficou gritando e apontando. Sim, ele me mordeu e eu vou tomar vacina antirrábica pelas próximas duas semanas", escreveu Taylor em seu Instagram.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT ? clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b