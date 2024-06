Jojo Todynho e Mel Maia malham juntas e Jojo celebra 53kg a menos

A ex-campeã da Fazenda, que já perdeu 53kg desde a cirurgia bariátrica em setembro de 2023, foi malhar na academia no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, e lá encontrou a atriz Mel Maia.

Em um encontro divertido, Jojo brincou: "É a tal da Mel!". Mel, acompanhada de seu personal, não perdeu tempo e pegou uma luva de boxe para treinar. Jojo, impressionada com os socos da atriz, incentivou: "Entra para dentro do problema com Mel Maia!".

