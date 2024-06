Biancardi celebra data especial após rumores de reconciliação com Neymar

Bruna Biancardi foi mãe pela primeira vez há oito meses, uma data que celebrou em sua conta no Instagram com um vídeo carinhoso.

Nas imagens pode se ver a influenciadora digital muito sorridente na praia com a pequena Mavie ao colo.

"'Você surgiu

E iluminou a rotina

E virou minha menina

E quando você sorriu

O céu se abriu.'

Felizes oito meses, meu amor! Amo-te mais que a tudo", pode ler-se na legenda do vídeo.

Vale lembrar que a menina é fruto da relação de Bruna com Neymar. Depois de há alguns meses terem colocado um ponto final no namoro, a influenciadora e o jogador foram vistos juntos recentemente num evento desportivo, que aconteceu na Arábia Saudita, no dia 18 de maio. Os dois teriam chegado ao recinto juntos e os fãs acreditam que o ex-casal estaria dando uma nova oportunidade ao amor.

Leia Também: Neymar fala sobre lesões, Bola de Ouro e retorno ao Santos: 'Nunca deixei de ser protagonista'