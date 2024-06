Três mulheres acusam cantor do Backstreet Boys de estupro

Os abusos sexuais dos quais Nick Carter é acusado são tema central da série documental de quatro partes "Nick e Aaron Carter: A Queda dos Ídolos", lançada pela Max. Três mulheres, Melissa Schuman, Shannon Ruth e Ashley Repp, afirmam ser vítimas do membro do Backstreet Boys. Carter recusou-se a participar da série e não concedeu entrevista.

Melissa Schuman, ex-membro do grupo Dream, alega que Carter a estuprou em 2002, quando ela tinha 18 anos e ele 22. Apesar de o prazo de prescrição para esse caso ter expirado antes da denúncia, feita em 2007, Schuman entrou com uma ação civil em abril de 2023. Shannon Ruth também moveu uma ação civil por estupro em 2022, alegando que o crime ocorreu em 2001, após um show em Tacoma, Washington, quando ela tinha 17 anos. Carter respondeu chamando Ruth de "oportunista" e acusando-a de tentar extorqui-lo com a ajuda de Schuman.

Após o lançamento da série, Carter se pronunciou por meio de seus advogados, classificando as acusações como "revoltantes" e acusando as mulheres de "espalhar mentiras". Em resposta, Carter abriu um processo contra as três mulheres por difamação, afirmando que as alegações infundadas o levaram a processá-las.

A série também aborda outras controvérsias na vida de Carter, incluindo alegações de violência doméstica contra sua ex-namorada, Paris Hilton, mostrando manchetes de 2003 em que ela aparecia machucada. Além disso, o documentário explora a tumultuada relação entre Nick e seu falecido irmão, Aaron, que, antes de morrer, apoiou publicamente as mulheres que acusaram seu irmão de agressão sexual. Esses casos estão em tramitação na Justiça, e os advogados de Carter expressam confiança na vitória judicial, baseando-se nas decisões iniciais e nas provas que consideram esmagadoras.

