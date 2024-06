Famosos que são casados e não usam aliança de jeito nenhum! - Muitos casais usam alianças diariamente. De fato, para muitos maridos e esposas, o anel é um símbolo importante do casamento e uma demonstração de compromisso. Para muitos outros, no entanto, a aliança não é tão importante e há muitas pessoas casadas, inclusive famosos, que não usam aliança. Claro, há muitas razões para uma celebridade não usar o importante anel. É fácil imaginar que trocar de figurino o tempo, por exemplo, dificulte ter que tirar e colocar o anel. Outros, entretanto, preferem manter a mão sem nada por gosto mesmo. Seja qual for o caso, confira esta galeria para descobrir quais estrelas casadas não usam alianças!

© <p>TV Globo/Divulgação</p>