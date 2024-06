Zac Efron reage a gravidez de Vanessa Hudgens

Zac Efron já reagiu à gravidez de Vanessa Hudgens, sua ex-namorada. O ator foi questionado sobre o assunto pelo Access Hollywood, esta quinta-feira, dia 14, notando que a atriz irá ser "a melhor mãe do mundo".

"Esperam-nos alguns encontros de famílias", brincou ainda o ator de 36 anos.

Efron e Hudgens apaixonaram-se em 2006, enquanto gravavam o filme 'High Scholl Musical'. A relação terminou em 2010.

Atualmente, Vanessa aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do seu casamento com o jogador de basebol Cole Tucker, com quem se casou em 2023, dois anos depois de ser pedida em casamento.

