Clara Chía responsabiliza Shakira após derrota judicial contra paparazzo

Clara Chía, namorada de Gerard Piqué, saiu do tribunal aos prantos e visivelmente abalada após perder o processo contra o paparazzo Jordi Martin. Segundo informações do site 'BC', Clara estava extremamente revoltada com a decisão da promotoria e passou a culpar Shakira pelo apoio dado ao fotógrafo durante o processo. "Ela estava fora de seus exercícios normais", relatou uma testemunha à imprensa local.

Gerard Piqué e Clara Chía fizeram uma rara aparição pública ao chegarem de mãos dadas à Cidade da Justiça de Barcelona para o julgamento contra Jordi Martin. Enquanto Piqué cumprimentava a mídia com sorrisos, Clara tentou passar despercebida diante das câmeras.

O processo, movido por Piqué e Clara, tinha como base as fotos vazadas por Martin que revelaram o relacionamento da jovem de 25 anos com o ex-jogador, gerando um alvoroço na mídia devido aos rumores de traição enquanto Piqué ainda estava casado com Shakira. A acusação incluía assédio, sustentado pela exposição intensa que o casal enfrentou após o vazamento das imagens.

Antes do julgamento, Piqué tentou resolver a situação amigavelmente, propondo um acordo ao paparazzo. No entanto, Jordi Martin rejeitou a proposta, confiando na sua absolvição.

Após o veredito, Martin celebrou nas redes sociais, afirmando ter sentido o ódio de Piqué durante todo o processo e agradecendo ao Ministério Público pela solicitação de sua absolvição.

"Hoje encontrei-me novamente num tribunal com Gerard Piqué e Clara Chía. Foi um dia muito intenso. Pude confirmar o ódio que o Sr. Piqué sente por mim por ter tirado a primeira fotografia do seu relacionamento com Clara e, além disso, pelo meu carinho e amor pela Shakira e toda sua família. Fico com sentimento muito positivo depois de ouvir a avaliação do Ministério Público solicitando minha absolvição gratuita", escreveu ele em seu perfil no Instagram.

