Se reconciliaram? Belo e Gracyanne Barbosa voltam a morar juntos

Dois meses após anunciarem o término do relacionamento, Belo e Gracyanne Barbosa voltaram a morar juntos na mesma residência no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 18, pelo colunista Leo Dias.

De acordo com Dias, o casal estaria ensaiando uma reconciliação, motivo pelo qual optaram por dividir novamente o mesmo teto.

A notícia vem à tona um dia após Gracyanne Barbosa afirmar em suas redes sociais que a relação com Belo ainda não havia chegado ao fim definitivo. "O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço. Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", declarou a influenciadora.

Em abril de 2024, o fim do casamento de 16 anos entre Belo e Gracyanne foi anunciado pelo jornalista Leo Dias, após rumores do suposto envolvimento da musa fitness com o personal trainer Gilson Oliveira.

