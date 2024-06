Ex-apresentadora do Fantástico muda de profissão e agora vende orquídeas

Claudia Cruz, conhecida por sua atuação como âncora do programa Fantástico na década de 1990, fez uma transição surpreendente de carreira: deixou a televisão e agora vende orquídeas no Rio de Janeiro. A jornalista, casada com o político Eduardo Cunha, compartilha imagens de clientes famosos como Susana Vieira, Solange Gomes e o próprio marido nas redes sociais de seu novo empreendimento.

Com uma carreira de destaque na TV, Claudia apresentou programas como Jornal Hoje, Globo Comunidade, Jornal da Record e RJTV, além do Fantástico. Seu último trabalho na televisão foi em 2003.

O novo negócio de Claudia Cruz está localizado no VillageMall, na Barra da Tijuca, e foi inaugurado em dezembro de 2023. Em entrevista ao portal Lu Lacerda, a jornalista revelou que a ideia surgiu após uma experiência pessoal e destacou o apoio de Eduardo Cunha no projeto. "Fui comprar umas orquídeas para minha casa, em fevereiro. Achando tudo muito caro, resolvi montar uns arranjos. Meu marido achou o máximo e sugeriu-me fazer disso um negócio", contou Claudia.

Em 2018, Claudia Cruz foi condenada a dois anos e seis meses de prisão por manter depósitos não declarados no exterior, em um desdobramento da operação Lava Jato. Em 2023, a pena foi convertida para prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Os advogados da jornalista recorreram, argumentando que a multa só deveria ser paga após o fim do processo.

Leia Também: Maya Massafera fala sobre voz após cirurgia e confirma que 'não deu certo'