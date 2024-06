Pais de Kate Middleton aparecem pela 1ª vez desde o diagnóstico de câncer

A primeira aparição pública de Kate Middleton desde que revelou seu diagnóstico de câncer no último sábado (15) trouxe um clima mais positivo para a família real. Nesta quarta-feira (19), seus pais, Carole e Michael Middleton, também voltaram aos holofotes ao comparecerem ao Royal Ascot, tradicional corrida de cavalos do calendário britânico. O casal, inclusive, se encontrou com o genro, o príncipe William.

A última vez que Kate e William foram vistos juntos em um evento oficial foi no Royal Carols: Together at Christmas, em dezembro de 2023. Essa também foi a última aparição pública de Kate antes de passar por uma cirurgia abdominal e revelar seu diagnóstico de câncer. Segundo o Daily Mail, durante o período de tratamento, Carole teria se mudado para a casa da filha em Windsor para oferecer apoio.

Embora Kate ainda deva se ausentar dos eventos reais por um tempo, Carole e Michael retomaram suas aparições públicas. De acordo com o Daily Mail, o casal se mostrou "radiante" e de "bom humor" no Royal Ascot. Na ocasião, sem a companhia da filha, eles conversaram com o príncipe William antes do início das corridas. O filho do rei Charles "parecia encantado" com a presença dos sogros em um dia de lazer.

O especialista real Richard Fitzwilliams considerou o retorno dos Middletons à vida pública como uma "contribuição muito significativa em um momento tão difícil para a família real". "Seus pais, sem dúvida, foram fundamentais para oferecer apoio a Kate e sua família durante este período estressante", ressaltou.

Fitzwilliams ainda destacou o papel "inestimável" de Carole e Michael em ajudar a manter a rotina normal de Kate, William e seus filhos. "Seus pais, com quem ela sempre teve uma relação próxima, são o apoio ideal em um momento em que, como ela mesma disse em uma declaração recente, ela se sente cansada e 'ainda não está fora de perigo'", completou.

