Princesa Charlotte é obrigada a devolver presente luxuoso de R$ 245 mil

A realeza britânica voltou a ser manchete nesta semana, mas desta vez por um motivo inusitado: a princesa Charlotte, filha do príncipe William e Kate Middleton, teve que devolver um presente luxuoso que recebeu quando ainda era um bebê. O mimo em questão, um chocalho feito em ouro branco 18 quilates e adornado com diamantes, safiras e rubis, foi avaliado em 36 mil libras esterlinas, o equivalente a mais de R$ 245 mil na cotação atual.

A história, noticiada por veículos britânicos como o Mirror e o Express, revela que o presente foi oferecido à princesa Charlotte em 2015, quando ela ainda era recém-nascida. O gesto partiu da empresa Natural Sapphire Company, como forma de agradecimento à duquesa de Cambridge por ter impulsionado as vendas da marca. Na época, Kate Middleton usava um anel de safira azul que pertenceu à princesa Diana, o que gerou um grande interesse por joias com essa pedra preciosa.

No entanto, uma regra da realeza britânica impediu que a pequena Charlotte aproveitasse o presente extravagante. Segundo o Palácio de Kensington, a família real não costuma aceitar presentes de empresas, a fim de evitar conflitos de interesse e manter a neutralidade. Diante disso, a princesa teve que devolver o chocalho, mesmo que ele tenha sido feito com as melhores intenções.

A Natural Sapphire Company se pronunciou sobre a situação, lamentando a devolução do presente, mas reconhecendo a importância da regra da realeza. A empresa ressaltou que o chocalho foi um gesto de gratidão genuína à família real e que representa uma tradição que remonta ao século XVIII.

Apesar da decepção com a devolução do presente, a princesa Charlotte ainda tem muito a celebrar. Com apenas 9 anos, ela é a segunda filha do príncipe William e Kate Middleton, e ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico, logo após seu pai e seu irmão mais velho, o príncipe George.

