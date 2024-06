Princesa Kate Middleton posta 1ª foto após revelar câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, compartilhou, esta sexta-feira (14), uma atualização sobre o seu estado de saúde, após ter sido diagnosticada com câncer no início do ano.

Num comunicado, publicado nas redes sociais, a princesa afirmou que está "fazendo bons progressos" na quimioterapia, mas que existem "dias bons e dias maus".

O tratamento vai "continuar durante mais alguns meses", mas Kate Middleton espera "participar em alguns compromissos públicos durante o verão", apesar de saber que ainda não está "fora de perigo". Segundo a própria, irá ainda assistir ao desfile do aniversário do rei Charles III já este fim de semana com a família.

"Fiquei impressionada com todas as mensagens amáveis de apoio e encorajamento nos últimos meses. Fizeram realmente toda a diferença para mim e para o William e ajudaram-nos a ambos a ultrapassar alguns dos momentos mais difíceis", começou por afirmar, numa publicação nas redes sociais, a primeira desde que foi diagnosticada com a doença.

Kate Middleton afirmou que, nos dias em que se sente "suficientemente bem", participa "na vida escolar" dos três filhos, dedica-se às coisas que lhe dão "energia e positividade" e começa a "trabalhar um pouco a partir de casa".

"Estou a aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou levando cada dia como ele vem, ouvindo o meu corpo e permitindo levar este tempo tão necessário para me curar", revelou, agradecendo a "compreensão" da população.

A princesa de Gales tem estado afastada da exposição pública desde o início do ano, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal descobrindo, posteriormente, que tinha câncer.

Atualmente, a nora do rei Charles III está fazendo quimioterapia preventiva, tratamento ao qual - adianta a imprensa internacional - tem respondido bem.

