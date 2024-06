Esses famosos ficam melhores de cabelo longo ou curto? - Para pessoas que vivem sob os holofotes é normal mudar de visual o tempo todo. Com todos os olhos neles, não é surpresa que os famosos ousem bastante. Provavelmente, eles querem manter as coisas interessantes. Homens definitivamente têm menos opções quando se trata de experienciar nas roupas. Por isso, muitos acabam por ser criativos no estilo dos cabelos. Na verdade, muitas das nossas carinhas famosas mais queridas já passaram por uma montanha-russa com o visual dos fios. Um dos experimentos mais comuns é deixar a cabeleira crescer. Os fãs de algumas celebridades consideram o teste um sucesso. Não é que eles fiquem feios de cabelo curto, mas se você pode deixar o cabelo longo, por que não? Confira a galeria e veja quem são os astros que ficam melhores de cabelo comprido!

© <p>Getty Images</p>