Rafa Justus mostra o quarto dos sonhos em fazenda da família; assista

Rafa Justus compartilhou detalhes de seu novo quarto na casa de campo da família, situada em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Em um vídeo no Instagram, a adolescente de 14 anos deu boas-vindas aos seguidores ao seu quarto na fazenda, destacando sua penteadeira como o canto favorito, onde guarda seus porta-pincéis.

Ela também falou sobre a escolha das cores do quarto, combinando tons terrosos com verde água, que ela considera muito modernos. Rafa mostrou ainda os detalhes da cama e outros aspectos do quarto.

Veja o vídeo na galeria acima

Rafaella Justus, que completará 15 anos no dia 21 de julho, está há meses preparando sua festa de aniversário, que se aproxima rapidamente.

Leia Também: Rafa Justus mostra todo seu charme em postagem após cirurgia no nariz