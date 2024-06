Vacterl: Anomalia fez modelo nascer com duas vaginas

Anja Christoffersen, de 25 anos, revelou que nasceu com duas vaginas e sem ânus. A modelo explicou que passou por mais de 25 cirurgias ao longo da vida e que, apesar dos desafios, agora consegue ter dias felizes.

Anja nasceu com uma malformação rara chamada VACTERL, que pode afetar várias partes do corpo humano, como vértebras, ânus e coração. Diagnosticada antes de nascer, ela teve a sorte de contar com equipes cirúrgicas preparadas para operá-la imediatamente após o parto, o que foi crucial para sua sobrevivência e qualidade de vida.

Sua carreira de modelo começou aos 16 anos, embora um ano antes ela tenha sido rejeitada por uma agência devido às cicatrizes das cirurgias. Durante a adolescência, Anja enfrentou desafios ainda maiores, vendo seu sonho de ter um corpo que funcionasse como o das outras pessoas ser destruído. Mesmo assim, ela perseverou e se tornou a primeira pessoa com deficiência a chegar às etapas nacionais do Miss Grand Austrália, o terceiro maior concurso de beleza internacional.

"Como fui diagnosticada antes de nascer, tive sorte, pois havia equipes cirúrgicas disponíveis que poderiam operar assim que nasci." Anja, em entrevista ao Daily Mail.

Além de modelo, Anja é escritora, palestrante, empreendedora e ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Ela fundou a Champion Health Agency, uma agência de talentos que representa pessoas com deficiência, doenças crônicas e cuidadores. Em 2017, enfrentando novas dificuldades de saúde, Anja começou a compartilhar sua história em grupos de apoio no Facebook, o que impulsionou sua carreira como palestrante motivacional, inspirando muitas pessoas com sua trajetória de superação.