As lutas dos famosos contra o Câncer (e quem venceu a doença)! - Estima-se que 10 milhões de pessoas morram de câncer todos os anos e quase o dobro de pessoas são diagnosticadas com a doença. É uma condição incrivelmente comum e muitas vezes devastadora que afetou a maioria de nós de uma forma ou de outra. Mesmo assim, é surpreendente saber quantas celebridades lutaram contra o câncer. Felizmente, muitos deles sobreviveram para contar a história e nos inspirar com sua perseverança diante de tamanha adversidade. Na galeria, relembre as lutas de famosos brasileiros e internacionais contra o câncer.

© <p>TV Globo/Divulgação</p>