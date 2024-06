Cardi B surpreende ao recriar visual da princesa Diana

Cardi B, de 31 anos, chamou a atenção enquanto fazia compras por Los Angeles na segunda-feira, dia 24 de junho, ao recriar um icônico visual da falecida princesa Diana, que continua a ser uma inspiração na moda.

A artista vestiu uma sweatshirt branca com gola redonda e o logo "Harvard" estampado na frente, combinada com calções ciclista brancos e tênis.

O look imediatamente evocou uma aparência usada pela princesa Diana em 1997.

Cardi B Channels Princess Diana in One of the Royal's Iconic Athleisure Outfits — 'Shy Di' Hairstyle and All#Cardi | #Channels | #Princess | #Dianahttps://t.co/eOcgvL4pFN