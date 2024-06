Marcello Antony conta que filhos trabalham em restaurante e fazem faxina

O ator Marcello Antony que se mudou para Portugal em 2018, compartilhou como tem sido sua vida em terras lusitanas. Em uma entrevista ao podcast de Leda Nagle, o eterno galã brasileiro revelou que seus filhos não levam uma vida privilegiada em Portugal, pelo contrário.

"O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha em uma grande rede de restaurantes em Lisboa. Ele ganha 850 euros por mês", disse, destacando que ajuda o filho com o aluguel do apartamento, e com o dinheiro restante, Francisco cobre as despesas e ainda consegue guardar um pouco.

A mesma situação se aplica aos enteados: Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19.

"O Lucas (...) trabalha como faxineiro na casa de americanos", afirmou, acrescentando que Louis "passeia cães".

"São atividades que eles não fariam no Brasil", comentou, ressaltando que a mentalidade em Portugal é diferente.

Marcello Antony deixou a carreira de ator para se dedicar ao mercado imobiliário de luxo.





Leia Também: Marcello Antony nega ter mudado de profissão e diz que vai "ser ator até morrer'