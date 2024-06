Chris Hemsworth 'enfrenta' aranha gigante e posta na web; veja

O ator Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o Thor nos filmes da Marvel, provou mais uma vez que é um verdadeiro herói, mesmo fora das telas. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele mostrou um encontro nada comum com uma aranha gigante, que faria qualquer um correr para o outro lado.

[Legenda]© Reprodução-Instagram

Com a habitual animação e bom humor, o astro australiano, de 40 anos, filmou a aranha com o braço por trás da teia, criando um efeito ainda mais instigante no vídeo. Em um momento de suspense, o aracnídeo se mexe bruscamente, chegando a assustar levemente o ator. Mas Hemsworth, como um verdadeiro herói, não se intimidou e logo se recompôs, continuando o vídeo com seu sorriso contagiante.

"Nem me assustou", escreveu ele na legenda do post, que rapidamente viralizou e rendeu diversos comentários de fãs incrédulos com a coragem do ato

Leia Também: Paparazzo é condenado à prisão por assediar namorada de Gerard Piqué