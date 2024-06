Michael J. Fox surpreende ao subir ao palco com o Coldplay

Michael J. Fox surpreendeu tudo e todos ao subir ao palco durante o concerto do Coldplay no Festival de Glastonbury, este sábado.

Todos se emocionaram quando o ator de 'De Volta Para o Futuro', de 63 anos, que foi diagnosticado com a doença de Parkinson, se juntou ao espetáculo com uma multidão de 100 mil pessoas na plateia, segundo o Daily Mail.

Michael J. Fox surgiu de cadeira de rodas a tocar numa guitarra durante os temas 'Fix You' e 'Humankind'.

"A razão pela qual somos uma banda é porque vimos 'De Volta Para o Futuro', por isso obrigado ao nosso herói para sempre e uma das pessoas mais incríveis, Michael J. Fox. Muito obrigado, Michael", disse o vocalista da banda Chris Martin.

Este momento emocionante, como seria de se esperar, rapidamente chegou às redes sociais.

Michael J Fox tocando ‘Fix You’ con Coldplay en Glastonbury me ha sacado las lágrimas por completo??pic.twitter.com/zcqh6VoZsi — Sopitas (@sopitas) June 29, 2024

Michael J Fox out with Coldplay during Humankind. Very, very cool moment pic.twitter.com/JLnU8WDPhT — Craig Fergusson (@_CraigFergusson) June 29, 2024

