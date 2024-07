Gkay chama a atenção de internautas por magreza e responde

Gkay, 31 anos, compartilhou um álbum de fotos de sua viagem à Turquia, onde aparece de biquíni exibindo seu abdômen sarado. As imagens atraíram críticas sobre sua aparência, com alguns internautas comentando sobre sua magreza excessiva. Um dos comentários dizia: "Linda ela estava quando tinha bastante carne", fazendo uma piada sobre a mudança no corpo da influenciadora.

Em resposta às críticas, Gkay decidiu responder com deboche, sugerindo ao internauta que "vá no açougue". A resposta irônica da influenciadora demonstrou sua maneira de lidar com os comentários negativos sobre seu corpo, transformando a situação em algo leve e bem-humorado.

Recentemente, Gkay também confirmou ao colunista Lucas Pasin o término de seu namoro com o empresário Marco Túlio. Ela afirmou que os dois continuam amigos e que está focada em seu trabalho: "Seguimos amigos, vida que segue. Agora estou focada no meu trabalho".