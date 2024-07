Sarah Ferguson revela as últimas palavras que ouviu da rainha Elizabeth

Sarah Ferguson lembrou da rainha Elizabeth II, mãe do ex-marido, o príncipe André, por quem nutria um enorme carinho.

Em entrevista à revista Planitum, a duquesa de York recordou as últimas palavras que ouviu da soberana. "A última coisa que a rainha me disse foi para 'ser eu mesma'. Foi o melhor presente, tirando os corgis, que ela me deu", relatou.

"Ela também disse: 'Preocupo-me contigo, Sarah, adoro-te. És mais que suficiente. Apenas seja", completa.

Sarah notou que estas palavras tiveram um grande significado para ela, ainda mais porque sempre foi comparada à princesa Diana.

"Quando és permanentemente comparada com a Diana ou apareces nos jornais sempre fazendo algo de errado e chamam-te 'Bad Fergie', 'Furious Fergie', 'Fat and frumpy Fergie', 'Frolicking Fergie' (apelidos com que foi 'batizada' devido à sua imagem e personalidade), acabas por acreditar. Estou muito melhor agora, mas ainda tenho algumas coisas em que trabalhar", realça.

"Aos 64 anos, sinto-me finalmente livre para ser eu mesma. Em vez de tentar agradar a todos, posso aceitar que isso não é possível e continuar com a minha vida", completa.

A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro de 2022.

Leia Também: Desnecessário? Famosos que compartilham demais de suas vidas