Jason Momoa e Lisa Bonet finalizam divórcio

Jason Momoa e Lisa Bonet estão oficialmente separados. O processo de divórcio chegou ao fim esta terça-feira (9), segundo o Page Six.

Jason e Lisa, se casaram em 2017 depois de terem estado juntos durante 12 anos. Em janeiro, a atriz pediu o divórcio e só agora é que ficaram oficialmente separados.

Nos documentos legais apontaram o dia 7 de outubro de 2020 como a data da separação. No entanto, só em 2022 é que tornaram esta decisão pública.

O divórcio ocorreu o mais rápido possível legalmente e sem disputas, como relata ainda o Page Six. Jason e Lisa não irão receber nenhuma pensão e chegaram a acordo no que diz respeito à separação de bens. Também adiantam que têm a custódia compartilhada da filha, Lola, de 16 anos, e do filho Nakoa-Wolf, de 15.

