Famosos que despertaram do coma - O coma pode ser descrito como um "estado de inconsciência prolongada" no qual uma pessoa não pode ser despertada, não responde a estímulos e não pode iniciar movimentos voluntários. Há uma série de razões para que um indivíduo entre em coma e, às vezes, o coma é induzido por razões médicas. Seja por meio de medicamentos ou não, há várias celebridades que estiveram em coma e acordaram para contar a história. Na galeria, descubra quem são os famosos que entraram e saíram do coma!

© <p>Getty Images / Reprodução Instagram</p>