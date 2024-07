Atirador de Donald Trump teria investigado Kate Middeleton na web

O homem que tentou assassinar Donald Trump havia pesquisado sobre Kate Middleton, revelou o FBI.

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, tinha várias imagens da princesa de Gales em seu telefone, segundo informações do The Mirror. A descoberta foi feita durante a análise do computador e do celular do atirador, apreendidos durante as buscas na sua residência.

Além das imagens de Kate Middleton, os dispositivos também continham fotos do presidente Joe Biden e de Donald Trump. No entanto, não foram encontradas evidências de que Crooks planejava viajar para o Reino Unido.

