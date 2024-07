Fátima Bernardes fala sobre roubo em Paris: "Não tem como sair"

Em Paris, cobrindo as Olimpíadas pela Cazé TV, Fátima Bernardes ficou chocada ao presenciar a ação de batedoras de carteira na cidade. No Instagram, ela relatou ter visto um grupo de criminosas em um trem, mencionando que já havia ouvido falar sobre esses furtos, mas ficou impressionada com a rapidez das ladras. "Se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os 'pickpockets'. É impressionante", alertou Fátima.

Ela ainda detalhou uma situação que presenciou: "Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava em uma pochete atravessada do lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça", detalhou.

"Elas deixam para sair no último minuto, que não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo." disse ainda Fátima Bernardes.

A apresentadora enfatizou a necessidade de atenção redobrada para quem está em Paris, destacando a habilidade das ladras em agir de forma discreta e rápida. Veja o vídeo:

