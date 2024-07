Celebridades que têm filhos com deficiência - Ter uma deficiência não significa que uma pessoa será limitada quando se trata de realizar os seus sonhos. Na verdade, existem algumas celebridades de sucesso que convivem com certas condições! Mas ter um filho com uma deficiência pode, de fato, mudar muita coisa sobre como vivenciamos a paternidade e a maternidade. Muitos famosos passaram por isso e falaram sobre como criam filhos com necessidades especiais. Na galeria, veja como os astros e estrelas lidaram com as condições de seus herdeiros.

© <p>Getty Images</p>