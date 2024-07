Príncipes William e Harry estão de luto pela morte de um tio

Os príncipes William e Harry estão de luto pela perda do tio Robert Fellowes, que, segundo o The Times, faleceu no dia 29 de julho, aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Robert Fellowes era casado com Jane Fellowes, irmã da princesa Diana, desde 1978. O casal teve três filhos: Laura Fellowes, de 44 anos, Alexander Robert Fellowes, de 41, e Eleanor Ruth Fellowes, de 38. Laura, inclusive, é uma das madrinhas da princesa Charlotte.

Além de ser um membro da família, Robert Fellowes foi um dos principais conselheiros da rainha Elizabeth II durante nove anos. Ele desempenhou um papel crucial ao convencer a rainha a retornar de Balmoral para Londres após a morte de Diana. Fellowes também escreveu o rascunho inicial do discurso que a rainha fez ao povo britânico na véspera do funeral de Diana. A versão final do discurso foi elaborada por Fellowes, a rainha e seu secretário particular, Robin Janvrin, conforme relatado pelo The Times.

