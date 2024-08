Cardi B pede divórcio ao marido e anuncia terceira gravidez

Cardi B pediu o divórcio de Offset na quarta-feira, 31 de julho, segundo informações do Page Six. O representante da artista não divulgou mais detalhes.

Relatos indicam que a rapper está solicitando a custódia dos filhos – Wave, de dois anos, e Kulture, de seis – e que desta vez não pretende desistir da separação.

Uma fonte revelou que os recentes rumores de traição de Offset não foram o motivo principal para Cardi B tomar essa decisão.

"Eles se distanciaram. Foi isso que a levou a tomar essa decisão, mais do que qualquer outra coisa", afirmou a fonte.

As novidades não param por aí. Um dia após pedir o divórcio, Cardi B anunciou em seu Instagram que está grávida pela terceira vez.

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, a artista compartilhou duas fotos destacando sua barriguinha e escreveu: "Com cada fim vem um novo começo. Sou muito grata por compartilhar esta fase com vocês, me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder! Me lembrou que posso ter tudo! Que não preciso escolher entre vida, amor e minha paixão! Amo muito vocês e mal posso esperar para ver o que me ajudaram a realizar".

"É muito mais fácil enfrentar as reviravoltas da vida [...], mas vocês, sua irmã e seu irmão me mostraram por que vale a pena seguir em frente", completou.