Os piores trabalhos dos famosos, de acordo com eles mesmos - O que não falta é artista que passou sufoco antes da fama - pelo menos aqueles que não vieram de famílias ricas do showbiz... Muitos dos maiores astros e estrelas nasceram em famílias comuns e em cidades pequenas. E eles precisaram (e muito!) se esforçar para sobreviver enquanto perseguiam seus sonhos. Em muitos casos, isso significa que eles tiveram que aceitar qualquer trabalho terrível que aparecesse para poder pagar o aluguel ou juntar dinheiro para as aulas de atuação enquanto vagavam de teste em teste para algum papel. Alguns tiveram empregos que uma pessoa comum nunca sonharia, provando o quão dedicados estavam em financiar suas paixões. Teve gente que até dava brilho em caixão! Clique na galeria a seguir para descobrir os piores empregos que essas celebridades já tiveram.

