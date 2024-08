Os memes mais hilários dos famosos que quebraram a internet! - Há pessoas que dominam como ninguém a arte de quebrar a internet... Inclusive, esse termo foi popularizado para mostrar algo que se tornou viral e todo mundo não para de falar nas redes sociais. Mas os melhores memes são aqueles de famosos, que captam suas reações espontâneas, quando não conseguem disfarçar... Mas há outras maneiras de fazer a internet ir ao delírio. Interações entre estrelas nas redes é outra receita de sucesso para bombar. Lembra quando um ex-RBD perguntou no Twitter quem era a 'dona de 99% do PIB de memes do Brasil'? E os bordões dos vilões das novelas que se eternizam na memória do público? São os melhores! Escândalos, gafes, fotos ousadas e memes hilários... Clique na galeria e relembre as celebridades protagonizando momentos virais!

© <p>Getty Images/TV Globo</p>