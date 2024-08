Silvio Santos, ícone da TV brasileira, morre aos 93 anos

Silvio Santos, um dos grandes ícones da TV brasileira, morreu neste sábado (17) aos 93 anos. Ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa da morte, o velório e o sepultamento. A informação foi confirmada pelo SBT.

De acordo com O Globo, o empresário estava internado desde o início do mês de agosto depois de um quadro de H1N1.

O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que foi ao ar pela primeira vez em 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981.



"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros", diz post publicado pelo SBT no X (antigo Twitter).

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P — SBT (@SBTonline) August 17, 2024

