"Deu asas ao meu sonho": Maisa lamenta morte de Silvio Santos

A apresentadora e atriz Maisa Silva expressou profunda gratidão por Silvio Santos, seu ex-patrão e um dos maiores ícones da televisão brasileira. Neste sábado, 17 de agosto, ao tomar conhecimento da morte do fundador do SBT, a jovem artista, que nos últimos anos deixou a emissora para se dedicar a novos projetos, fez questão de destacar a influência transformadora de Silvio Santos em sua vida e carreira. Maisa, que iniciou sua trajetória artística ainda na infância sob a tutela de Silvio, relembrou com carinho e respeito a importância do “patrão” que acreditou em seu talento desde os primeiros passos. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que um dos maiores comunicadores da história do país seria meu patrão. E, ainda por cima, um corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS. O Silvio deu asas ao meu sonho de apresentar um programa de TV. 'Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?' Para ele, nada disso era impossível. Podia ser incomum, mas o Silvio gostava do incomum. Ele via coisas que os outros não viam", contou Maisa.

Ela também relembrou como Silvio, muitas vezes, não hesitava em colocar esses planos em prática. "E que bom, né? Com o Silvio, eu me sentia livre para ser quem eu não era em nenhum outro lugar. Aprendi a valorizar a plateia, a respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco, e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 anos (kkkk, e é verdade). Quando estávamos juntos fazendo o quadro 'Pergunte para Maisa' no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto, me fazendo acreditar que 'tudo bem puxar a peruca, Sisi sabe? Ele é meu amigo...' KKKKK", escreveu.

Ela também compartilhou um pouco sobre como Silvio Santos tratava os colaboradores do SBT, o lugar que ela sempre considerará como sua casa. "Era com o mesmo sorriso que ele nos recebia todos os domingos. Ele decorava nomes, rostos, e eu o vi cumprimentar inúmeras pessoas nos corredores da empresa. As lições que aprendi com ele, tanto no palco quanto nos bastidores, levo comigo para onde quer que eu vá. Obrigada, Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria ao povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa", concluiu.