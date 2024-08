As joias mais (absurdamente) caras usadas pelas estrelas no tapete vermelho - Você sabe que é temporada de premiações quando as estrelas estão esbanjando milhões de dólares em brilho. Cuidadosamente selecionadas com base no planejamento dos looks, joias finas se tornaram um item básico importante para qualquer visual usado pelos famosos em cerimônias de prestígio. De diamantes deslumbrantes a peças de platina perfeitas e pedras preciosas raras, esses acessórios de luxo se tornaram icônicos e caros após aparecerem no red carpet! Confira a galeria a seguir para ver algumas das joias mais caras usadas pelas estrelas no tapete vermelho.

© <p>Getty Images</p>